 وفاة رئيس وزراء كندا الأسبق جون تيرنر عن عمر يناهز 91 عاما - بوابة الشروق
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وفاة رئيس وزراء كندا الأسبق جون تيرنر عن عمر يناهز 91 عاما

أوتاوا - أ ش أ:
نشر في: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 1:30 م | آخر تحديث: الأحد 20 سبتمبر 2020 - 1:30 م

توفي رئيس وزراء كندا السابع عشر جون تيرنر عن عمر يناهز 91 عاما، في منزله بمدينة "تورنتو"، وذلك وفقا لما أعلنت أسرته.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن تيرنر خدم كوزير للعدل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق بيير ترودو عام 1968، مشيرة إلى أنه شغل أيضا منصب وزير المالية عام 1972 لمدة ثلاث سنوات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن تيرنر شغل منصب رئيس وزراء كندا عام 1984 لمدة 79 يوما فقط، مشيرة إلى أنه قضى عقودا في السياسة الفيدرالية كوزير وزعيم للحزب الليبرالي خلال بعض أكثر اللحظات اضطرابا في التاريخ الكندي الحديث.

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