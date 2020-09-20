هيرتا برلين: اختيار قائد للفريق مسألة وقت

خاض فريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم أولى مبارياته في مشوار الدوري الألماني هذا الموسم دون اختيار قائد للفريق بعد.

وقال برونو لاباديا، مدرب هيرتا برلين، اليوم الأحد، بعد يوم واحد من الفوز على فيردر بريمن بأربعة أهداف مقابل هدف:" المسألة ببساطة كانت مسألة وقت، ولقد كانت لدينا العديد من القضايا الأخرى المهمة، وبالتأكيد سيحدث هذا الأمر قريبا".

وأضاف لاباديا أن السبب الرئيسي في التأخر في اختيار قائد للفريق يتمثل في أن الفريق نادرا ما تجمع بكامل قوته في فترة الإعداد التي تأثرت بأزمة كورونا.

وأكد لاباديا :" لن نجعل من هذا الأمر سرا كبيرا".

وسيبحث الفريق عن قائد جديد خلفا للمهاجم فيداد أيبسيفيتش الذي انتقل إلى شالكه في صيف العام الحالي بعد انتهاء عقده.

وحمل نيكلاس شتارك شارة القيادة في مباراة أمس.

وكان فريق هيرتا قد تجمع بكامل قوته لأول مرة تقريبا في تدريب يوم الخميس الماضي، وقال لاباديا إن الوقت كان قصيرا بالنسبة له قبل بدء المباراة لبحث اختيار قائد جديد للفريق.