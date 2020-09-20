جامعة الاسكندرية: الهندسة والعلوم تتصدران المرحلة الثالثة للتنسيق

قال الدكتور هشام جابر، القائم بعمل رئيس جامعة الاسكندرية، إنه بدأت المعامل الإلكترونية لتنسيق المرحلة الثالثة والأخيرة في جامعة الاسكندرية، لطلاب الشهادة الثانوية العامة، متابعًا أن كلية الهندسة والعلون تتصدران الكليات فى المرحلة الثالثة بعدد متقدمين 105 طلاب للأولى و79 طالبًا للكلية الثانية، وكلية الآداب 92 طالب و المدينة الجامعية 77 طالبًا والتربية 48 طالبًا.

وأضاف في تصريحات صحفية لـ"الشروق" اليوم الأحد، أنه تم تجهيز معامل للحاسب الآلي بالكليات الـ6 بعدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة بالتنسيق، فضلاً عن تواجد مجموعة من الإداريين لتسهيل عمليات استقبال الطلاب ومساعدتهم في تسجيل رغباتهم، وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، وكذلك مشرفين من الإدارة الطبية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب أثناء تسجيل الرغبات وفق الخطة الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن المرحلة الثالثة من التنسيق الطلاب المتبقين من امتحانات الدور الأول بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثانى تنتهى غدا الإثنين الساعة 7 مساء.