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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص لانهيار سور بلكونة في بيلا بكفر الشيخ

أرشيفية
أرشيفية
محمد نصار
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 3:45 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 3:45 ص

لقى شخص مصرعه في انهيار سور بلكونة منزل بأحد الشوارع بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حيث انتقلت القيادات الأمنية الي موقع الحادث، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.


تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ، بلاغًا بمصرع شخص، في انهيار سور بلكونة بأحد المنازل بمدينة بيلا، وهرعت سيارة الإسعاف إلي موقع الحادث، وتم نقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى بيلا المركزي. 

وقد تبين من التقرير الطبي أن ميلاد رتيب شنودة 40 سنة، لقى مصرعه لإصابته بعدد من الإصابات بعد سقوط شرفة المنزل عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة العامة التي تولت التحقيق.

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