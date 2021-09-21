كشفت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن هيئة المراكز الأمريكية للحد من الأمراض والوقاية منها أوصت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتعليق رحلات إجلاء الأفغان من القواعد الأمريكية بالخارج إلى الولايات المتحدة لمدة 21 يومًا على الأقل لحين تلقيحهم بالحصبة.

وأشارت المجلة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى أنه بعد تأكيد إصابة 4 أفغان بمرض الحصبة بعد وصولهم الولايات المتحدة هذا الشهر، أعلنت المراكز الأمريكية للحد من الأمراض والوقاية منها تعليق رحلات إجلاء الأفغان في عدد من القواعد الأمريكية لمدة أسبوع على الأقل كإجراء احترازي، لكن الهيئة الأمريكية توصي الآن بوقف كل الرحلات حتى يتم تطعيم اللاجئين الأفغان ضد الحصبة.

وأضافت المجلة، وفقا لمذكرة حكومية اطلعت عليها، أن الإدارة الأمريكية بدأت تطعيم الأفغان ضد الحصبة خلال الأسبوع الماضي، وحتى الآن تم تلقيح 60% من الأفغان المُقيمين في القواعد العسكرية الأمريكية بالخارج.

وحسب نفس المذكرة، سُجِلَت 6 حالات إصابة بالحصبة بين الأفغان في جميع المواقع العسكرية الأمريكية داخل وخارج الولايات المتحدة حتى أمس الأحد، لكن هناك 127 أفغانيا تم وضعهم في الحجر الصحي بقاعدة هولومان الجوية بولاية نيو مكسيكو بعد تعرضهم للمصابين.

وذكرت المجلة، نقلا عن مسئول بارز في الإدارة الأمريكية دون الكشف عن هويته، أن تعليق الرحلات إلى الولايات المتحدة يأتي وسط تصاعد التوترات داخل القواعد العسكرية الأمريكية التي تستضيف اللاجئين الأفغان، حيث أبلغ العاملون بتلك القواعد عن زيادة طلبات الأفغان للرعاية الصحية، وكذلك تناقص الموارد الحيوية مثل الطعام والملابس.

ونقلت المجلة عن مسئول حكومي آخر أن كبار مسئولي إدارة بايدن في وزارتي الخارجية والدفاع يناقشون حاليا إمكانية محاولة نقل الأفغان إلى الولايات المتحدة بشكل متتابع بمجرد بلوغهم مرحلة المناعة ضد الحصبة، أو إصدار تصريحات للأفراد الذين تلقوا اللقاح في وقت سابق للتخفيف من وطأة تواجدهم في القواعد العسكرية.