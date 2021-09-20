وزير الخارجية يبحث مستجدات الملف الليبي مع المنفي

استقبل وسامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الاثنين ‏في مستهلِّ زيارته إلى نيويورك، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي؛ للتباحث بشأن البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الجارتين الشقيقتين.



وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن اللقاء يستهدف التطرق لمستجدات الملف الليبي والدفع قدمًا بتسوية سياسية شاملة.





في مستهلِّ زيارته إلى نيويورك.. وزير الخارجية #سامح_شكري يستقبله الآن السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، للتباحث بشأن البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين الجارتين الشقيقتين، فضلًا عن التطرق لمستجدات الملف الليبي والدفع قدمًا بتسوية سياسية شاملة. @LPCLYM pic.twitter.com/a7U69lhX4P — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) September 20, 2021





وتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، صباح أمس الأحد، إلى مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن زيارة الوزير شكري ستتضمن المشاركة في عدد من الفعاليات بهدف عرض رؤية مصر ومواقفها تجاه القضايا الراهنة والأوضاع في المنطقة وسبل دعم ركائز السلم والأمن على الصعيدّين الدولي والإقليمي فضلاً عن مناقشة آليات تعزيز العمل مُتعدد الأطراف في إطار القضايا المطروحة على أجندة الشق رفيع المستوى للجمعية العامة.