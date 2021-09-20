 مقتل وإصابة 14 شخصا إثر إطلاق نار بجامعة بيرم الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل وإصابة 14 شخصا إثر إطلاق نار بجامعة بيرم الروسية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 11:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 11:10 ص

لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 6 آخرون، اليوم الاثنين، إثر إطلاق شخص مجهول النار، داخل حرم جامعة بيرم الحكومية في منطقة الأورال الروسية.

وذكر المركز الصحفي للجامعة، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الطلاب والمعلمين أغلقوا الأبواب على أنفسهم داخل القاعات الدراسية تجنبا لإطلاق النار، مشيرا إلى أن شخصا مجهولا دخل حرم الجامعة بسلاح وبدأ بإطلاق النار؛ ما تسبب في مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين، موضحا أن جميع أجهزة الأمن في المدينة والجامعة في حال استنفار.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الروسية إلقاء القبض على منفذ الهجوم، مشيرة إلى وقوع إصابات وضحايا.

يبدو أن عدد الضحايا والمصابين مرشح للزيادة، بحسب وسائل إعلام روسية.

 


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