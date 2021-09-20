حجازي: الدولة تستهدف انتظام حضور الطلاب إلى المدارس في العام الدراسي القادم

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن مديري المديريات يحملون على عاتقهم تنفيذ جميع السياسيات والخطط على أرض الواقع وما يحمله مديري إدارات الجودة من حمل في الوصول إلى تعليم قائم على معايير الجودة والوصول إلى الأعداد المتسهدفة في التقدم للهيئة للحصول على الاعتماد.



وأضاف حجازي، خلال الملتقي السنوي الثالث لمديري مديريات التربية والتعليم ومديري إدارت الجودة بالمحافظات تحت عنوان "معا لمواجهة التحديات"، أن هيئة الجودة هي المسئولة عن نشر ثقافة الجودة ونشر مفاهيم والتقويم والإصلاح الذاتي ومعايير الجودة وخطط التحسين المستمر والمدرسة المعتمدة هي مدرسة لديها تقارير أداء وتنمية وتدريب للمعلمين ومعايير للفصل وللطالب وقياس لمخرجات المدرسة وأداء الطلاب ونسب النجاح لذلك لا غنى عن زيادة أعداد المؤسسات المعتمدة وأن الجودة هي التخطيط التنفيذ والمتابعة والقياس.



وأكد حجازي أن الحضور للمدرسة أمر لا غنى عنه لأنه أساس التنشئة الاجتماعية من خلال الاحتكاك والتواصل مع المعلمين والزملاء، والدولة تستهدف انتظام حضور الطلاب إلى المدارس في العام الدراسي القادم ما لم يصدر قرار من لجنة أزمة فيروس كورونا.



وتابع: "تولي الوزارة اهتماما أكبر بالمعلم وتنميته، ويجب تعظيم التركيز على نواتج التعلم ومستوى الطلاب والمستهدف في مواصفات الطالب للتغلب على التحديات الموجودة داخل مؤسساتنا التعليمية من زيادة في الكثافات والتنسيق مع الهيئة للاستفادة من التحول الرقمي لتدريب المعلمين عبر شبكات الفيديو كونفرانس لنشر ممارسات الجودة لكل معلمين مصر".