 الهند وصربيا تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي - بوابة الشروق
الإثنين 20 سبتمبر 2021 9:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد محاسبة الطبيب المتهم في واقعة فيديو «السجود للكلب»؟
النتـائـج تصويت

الهند وصربيا تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي

نيودلهى - أ ش أ
نشر في: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 9:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 سبتمبر 2021 - 9:29 ص

بحث وزير الشؤون الخارجية الهندى، إس جايشانكار، مع نظيره الصربى نيكولا سيلاكوفيتش، تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندى، فى معرض تغريده له على موقع التدوينة المصغر "تويتر"، إنه أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الصربى، وإن هذه المباحثات اتسمت بالدفء وكانت مثمرة.

وأضاف: "لقد أكدنا مجددا على الروابط السياسية القوية التى تربط بين بلدينا، بالإضافة إلى استقلال موقفنا إزاء القضايا السياسية العالمية، واتفقنا على العمل من أجل دفع التعاون القائم بين البلدين منذ فترة طويلة إلى الأمام، وخاصة فى الجانب الاقتصادى".

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إلى أن الوزير الصربى يقوم حاليا بزيارة للهند تستغرق يومين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك