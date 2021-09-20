الهند وصربيا تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير الشؤون الخارجية الهندى، إس جايشانكار، مع نظيره الصربى نيكولا سيلاكوفيتش، تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندى، فى معرض تغريده له على موقع التدوينة المصغر "تويتر"، إنه أجرى مباحثات مع وزير الخارجية الصربى، وإن هذه المباحثات اتسمت بالدفء وكانت مثمرة.

وأضاف: "لقد أكدنا مجددا على الروابط السياسية القوية التى تربط بين بلدينا، بالإضافة إلى استقلال موقفنا إزاء القضايا السياسية العالمية، واتفقنا على العمل من أجل دفع التعاون القائم بين البلدين منذ فترة طويلة إلى الأمام، وخاصة فى الجانب الاقتصادى".

من جانبه، أشار المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، إلى أن الوزير الصربى يقوم حاليا بزيارة للهند تستغرق يومين.