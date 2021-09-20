عميد طب طنطا يروي تفاصيل إنقاذ يد شاب من البتر بعد انزلاقها بـ«مفرمة» لحوم

نجح فريق طبي في مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا في إنقاذ يد شاب من البتر بعد أن دخلت بالكامل في مفرمة لحوم، وذلك في جراحة دقيقة استغرقت 6 ساعات.

وقال دكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «رأي عام» المذاع على شاشة «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء اليوم الإثنين، إن الفريق الطبي تفاجأ بأن المريض دخل المستشفى مع «المفرمة» التي شهدت الحادث؛ مشيرًا إلى الجهد المشترك بين الفريق الطبي والدفاع المدني لاستخراج اليد سالمة.

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وأوضح أن الفريق الطبي نجح في إنقاذ حالة اليد بعد توصيل 4 الأصابع من اليد، بعد تعرضهم لقطع كامل ولم يكن متصل سوى الجلد، متقدمًا بالشكر لكل الأطباء والممرضين الذين شاركوا في عملية إنقاذ يد الشاب.

وأشار إلى صعوبة العملية ودقتها؛ نظرًا لحالة اليد الصعبة والتي تعرضت للـ«فرم»؛ وما سببته من ألم لصاحبها والتي كانت قد تؤثر على حياته بالكامل.

وعن حالة الشاب، أكد أن الفريق الطبي تمكن من المحافظة على 95% من حركة اليد؛ وسيمر صاحبها بعملية تأهيل للعضلات والأوتار مرة أخرى.