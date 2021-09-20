قال مسئولون أستراليون وفرنسيون أن تزمر فرنسا من إلغاء صفقة شراء أستراليا غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية لن يعوق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا.

ونفى السفير الفرنسي لدى أستراليا جان بيير ثيبولت - وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين - التقارير الإعلامية التي تشير إلى أن بلاده تضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل عدم توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع أستراليا والتي كان قد بدأت مفاوضاتها منذ عام 2018.

من جهته.. قال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان، إنه سيقوم بزيارة العاصمة الفرنسية باريس خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة ملفات تتعلق بالتجارة، مضيفًا أنه حريص للغاية على الوصول لاتفاق مع نظيره الفرنسي.

وكانت فرنسا قد استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا الأسبوع الماضي عقب تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بإنشاء تحالف ثلاثي جديد يضم بريطانيا وأستراليا؛ حيث ستحصل الأخيرة أسطولًا مكونًا من 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية.

يُذكر أن إلغاء صفقة شراء الغواصات الفرنسية يعد إضاعة 66 مليار دولار لشركة "نافال جروب" الوطنية التي كانت قد تعاقدت على توفير 12 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء لأستراليا، على أن يسدد إجمالي المبلغ على مدار 35 عامًا.