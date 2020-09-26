منظمة الصحة: 453 ألف إصابة و7 آلاف وفاة جديدة بكورونا في العالم

سجلت منظمة الصحة العالمية خلال الساعات الـ24 الماضية حول العالم نحو 450 ألف إصابة وأكثر من 7 آلاف وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفادت إحصائية المنظمة اليوم الاثنين برصد 453600 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 503 آلاف في بيانات الأحد، ليرتفع عدد الحالات العام في العالم إلى مستوى 228.394 مليون، وفقا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضافت المنظمة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 7287 وفاة جديدة جراء المرض مقارنة مع 7665 في إحصائية الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في العالم إلى 4690186 متوفيا.

وسبق أن توقع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم سيتجاوز حاجز 300 مليون حالة في أوائل العام المقبل.