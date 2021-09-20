إجلاء الآلاف من السكان في جزيرة لا بالما الأسبانية بسبب حمم بركان ثائر

قال مسؤولون محليون في إسبانيا، إن السلطات أجلت نحو خمسة آلاف من قرى في جزيرة "لا بالما" في الكناري مع تدفق حمم من بركان ثائر.



وصرح الرئيس المحلي لجزر الكناري أنخيل بيكتور توريس، صباح اليوم الاثنين، بأنه لا يتوقع الحاجة لمزيد من عمليات الإجلاء.



وتابع: "الحمم تتجه صوب الساحل وستكون الأضرار مادية". ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى أو مصابين.



وقال رئيس البلدية سيرخيو رودريجيث لمحطة "تي.في.إي" الإذاعية، صباح اليوم الاثنين، إن انفجار الحمم لارتفاع وصل إلى 15 مترا ابتلع في طريقه حتى الآن 20 منزلا في قرية إل باسو وقطاعات من الطرق، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وأضاف أن الحمم تنتشر الآن صوب قرية مجاورة بما يهدد مئات المنازل وقال "نراقب مسار الحمم". وثار البركان بعد ظهر أمس الأحد، وأطلق الحمم والصهارة لمئات الأمتار في الهواء وتدفقت نحو المحيط الأطلسي على منطقة قليلة السكان في لا بالما وهي الجزيرة الواقعة على الطرف الشمالي الغربي من أرخبيل الكناري.



ووصل رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، إلى "لا بالما"، مساء أمس الأحد، لإجراء محادثات مع حكومة الجزر بشأن إجراءات التعامل مع ثورة البركان.



وقال: "لدينا كل الموارد وكل القوات ويمكن للمواطنين أن يطمئنوا".