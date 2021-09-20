قاض لبناني يستجوب رئيس الحكومة السابق بقضية انفجار مرفأ بيروت الشهر المقبل

حدد المحقق العدلي اللبناني في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار موعدا جديدا لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب في الرابع من أكتوبر المقبل.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الإثنين، قرر القاضي البيطار "إبلاغه لصقا موعد الجلسة المقبلة".

وكان القاضي البيطار أحال إلى النيابة العامة التمييزية يوم الثلاثاء الماضي مذكرة إحضار بحق دياب، وأرسلت النيابة المذكرة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتنفيذ.

وأصدر البيطار في 26 أغسطس الماضي مذكرة إحضار بحق دياب، بعد تمنعه عن الامتثال أمامه كمدعى عليه في قضية انفجار مرفأ بيروت، وحدّد جلسة استجواب للرئيس دياب في العشرين من سبتمبر الحالي .

يذكر أن انفجاراً كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة وقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.