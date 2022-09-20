قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التضخم سيبدأ في الانخفاض، نهاية العام الجاري، وذلك بعد أن قفز إلى أكثر من 80% في أغسطس الماضي.



وأضاف أردوغان في مقابلة مع تلفزيون (بي.بي.إس)، أن بعض الدول تأثرت بالفعل بتضخم يتراوح بين 8 و9% بينما تواجه تركيا نسبة بلغت 80%.



وتابع: "التضخم ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه. أنا خبير في الاقتصاد. رفوف المتاجر ليست فارغة في الأسواق في بلدي".



وأكمل: "الرفوف فارغة حتى في الولايات المتحدة، وهي فارغة في فرنسا، وهي فارغة في ألمانيا. يمكن للمواطنين هنا العثور على أي نوع من المنتجات التي يرغبون في شرائها بالأسواق".



وكانت تركيا خفضت أسعار الفائدة تدريجيا نهاية العام الماضي ما تسبب في اندلاع أزمة عملة في البلاد، إذ انخفضت قيمة الليرة، بنسبة 44% العام الماضي ثم 27% أخرى حتى الآن هذا العام، الأمر الذي أدى إلى اشتعال الأسعار، ومع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية، تصاعد التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.