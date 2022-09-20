شرم الشيخ تستعد لمؤتمر المناخ بـ260 أتوبيس بالكهرباء والغاز الطبيعي

قال العميد حسن فخري، مدير إدارة المرور بجنوب سيناء، إنه جرى تجهيز 200 محطة لشحن أكثر من 260 أتوبيس يعملون بالغاز والكهرباء، بمدينة شرم الشيخ خلال فترة انعقاد مؤتمر المناخ.



وأوضح مدير إدارة المرور، أن هذه الأتوبيسات تتمتع بمستوى رفاهية وجودة عالية، إضافة إلى تمتعها بمستوى صفر انبعاثات كربونية، ويوجد بها واي فاي وشواحن للهواتف المحمولة، وشاشات عرض داخلية، ومرايات إلكترونية للسائق، ومنحدر مؤهل لصعود ذوي الهمم وأماكن مخصصة لهم داخل الأتوبيس.



وأشار إلى أنه يوجد نظام تنبيه للسائق من قبل الركاب بأماكن النزول، وكذلك عدد 6 كاميرات بينها 3 داخلية و3 خارجية، ويعمل بالغاز ومزودة بأجهزة إلكترونية تشمل أنظمة معلومات الركاب.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الليلية التي أجراها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، لتفقد خط سير الحافلات المقرر تشغيلها خلال انعقاد مؤتمر تغير المناخ.

واستقل المحافظ أحد الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي خلال مدة الجولة؛ للتأكد من إمكانيات هذه الأتوبيسات.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة المنطقة الخضراء، وهي المنطقة المخصصة للحكومة المصرية لتضم مجموعة من الأحداث خاصة بالقضايا المتعلقة بالتغيرات المناخية خلال انعقاد المؤتمر.

وتفقد المنطقة الزرقاء وهي المنطقة الدولية التي تتبع الأمم المتحدة، ويجري فيها المفاوضات، ولمصر جناح فيها يمثل الدولة لعرض قصص النجاح الخاصة بالمشروعات القومية المختلفة.

وتابع أعمال رفع كفاءة النصب التذكاري للطائرة الفرنسية بشرم الشيخ، وأعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة.



رافق المحافظ خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ، والعميد حسن فخري مدير مرور جنوب سيناء.