تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فيها ميجان ماركل، زوجة هاري حفيد الملكة البريطانية الراحلة إليزابيث الثانية، وقد ظهرت فيها مرتدية قميصا كتب عليه باللغة الإنكليزية "لقد ماتت الملكة" ما أثار الكثير من التساؤلات والجدل.

وكانت عدسات المصورين قد التقطت صورا لميجان ماركل وهي تذرف الدموع جنازة الملكة الراحلة التي شيعت إلى مثواها الأخير أمس الاثنين.

وكانت ميجان تقف بجانب كاميلا، عقيلة الملك تشارلز الثالث، لتشاهد نعش الملكة يُنقل من كنيسة وستمنستر أبي إلى مثواها الأخير في قلعة وندسور، المتواجدة في غرب العاصمة لندن.

وحازت التغريدة التي نشرت صورة ميجان، وهي ترتدي قميصا أبيض يحمل عباراة "The Queen Is Dead" على أكثر 27000 إعجاب، علما أن العبارة هي عنوان ألبوم شهير لفرقة الروك الإنجليزية The Smiths.

لكن قسم التدقيق في وكالة "فرانس برس"، أوضح أن الصورة المزيفة قديمة وجرى التلاعب بها بتاريخ 23 مارس 2018، وقد جرى نشرها في الإنترنت منذ 8 مارس 2021 على الأقل، وذلك عندما تمت مشاركتها على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بشركة Dead Posh UK ، التي كانت تبيع قمصانًا بنفس التصميم.

وباعت الشركة أيضًا أكوابًا مطبوع عليها الصورة المعدلة لماركل.

وجرى التقاط الصورة الأصلية في مدينة بلفاست بأيرلندا الشمالية من قبل مصور يعمل في وكالة WireImage الرقمية المختصة بتصوير المشاهير.

وجرى التلاعب بالصورة بعد لصق صورة ميجان على صورة أخرى بخلفية مختلفة عبر برامج تحرير الصور "فوتوشب" لتظهر عبارة "الملكة قد ماتت"، علما أن الصورة الأصلية قد نشرت في مجلة People الأميركية في 18 مارس من العام 2018.

تجدر الإشارة إلى أن هاري وميجان كانا قد تنازلا عن جميع ألقابهما ومسؤوليتهما الملكية في العام المنصرم.