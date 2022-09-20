وزير الري يستعرض مقترحات التعاون العلمي والبحثي في مجال إدارة المياه مع اليابان

استعرض وزير الري الدكتور هاني سويلم، مقترحات التعاون العلمي والبحثي بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، وهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" خلال الفترة المقبلة في مجال إدارة المياه، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، واستخدام تقنيات حديثة في مجال الري من خلال تجربة الري الحديث والري الذكي في أحد المناطق التجريبية مع استخدام الاستشعار عن بعد لحساب الاحتياجات المائية ومراقبة مناسيب المياه وتقييم مدى التحسن في كفاءة توزيع المياه.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الري سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي، وممثلي هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية.

وأشار وزير الري، إلى تاريخ التعاون الطويل بين البلدين في مجال المياه، والذي شهد تنفيذ العديد من المشروعات من أبرزها أعمال إحلال المنشآت المائية الرئيسية الواقعة على بحر يوسف، والتي شملت إنشاء ٦ قناطر هي (قناطر اللاهون الجديدة، وفم ترعة الجيزة، وفم ترعة حسن واصف، ومازوره، وساقولا، ومنشأة الدهب) بمنحة يابانية.

وأوضح أنه واستكمالاً لأعمال التطوير السابقة لبحر يوسف، يجري حاليا تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، لخدمة زمام ١.٥ مليون فدان في (٥) محافظات هي: (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم – الجيزة).

وأضاف أنه يجري حاليا بدء إجراءات إعداد دراسة جدوى لتحسين إدارة الموارد المائية على ترعة القاصد بمحافظة الغربية، وترعتي الإبراهيمية وبحر يوسف بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم بمنحة من الجانب الياباني.

وأعرب الدكتور سويلم، عن رغبته في مد الشراكة الأكاديمية بين المركز القومي لبحوث المياه وجامعة توتوري اليابانية، وزيادة المنح المقدمة من الجانب الياباني سواء للماجستير والدكتوراة أو الدورات التدريبية المتخصصة لرفع قدرات شباب الباحثين بالمركز القومي لبحوث المياه ومهندسي الوزارة وخاصة مهندسي مصلحة الميكانيكا والكهرباء.

واستعرض سويلم، خلال اللقاء، موقف الاستعدادات الجارية لعقد فعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ القادم COP27، والمشاركة اليابانية المنتظرة من خلال عرض أحدث التجارب والتطبيقات الخاصة باستخدام الطاقة الشمسية في مجال تحلية المياه بالمحطات الصغيرة.

كما استعرض اللقاء، مسودة مذكرة التفاهم المقترحة بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة وهيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" بشأن الأعمال الاستشارية لصيانة محطات الطلمبات في مصر.