تستكمل اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في الموسم الجديد من بطولة دوري أبطال أوروبا، أعرق البطولات في القارة العجوز، حيث تقام 8 مباريات قوية، سيكون أبرزها على الإطلاق مواجهة مانشستر يوناتيد الإنجليزي أمام بايرن ميونخ الألماني، في العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات المجموعة الأولى، فيما يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق يونيون برلين الألماني في الثامنة إلا الربع مساءً على ملعب سانتياجو بيرنابيو، لحساب المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الثانية من المجموعة الأولى، يحل كوبنهاجن الدنماركي ضيفًا على جالطة سراي التركي، في الثامنة إلا الربع، على ملعب علي سامي يان الرياضي، وفي المباراة الثانية للمجموعة الثالثة، يلتقي سبورتنج براجا البرتغالي مع ضيفه نابولي الإيطالي في العاشرة مساءً، على أرضية الملعب البلدي براجا.

وتشهد المجموعة الثانية مواجهة أرسنال، العائد لمنافسات دوري أبطال أوروبا بعد غياب، مع بي إس في آيندهوفن الهولندي في العاشرة مساءً على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، فيما تجمع المباراة الثانية للمجموعة بين إشبيلية الإسباني وضيفه فريق لانس الفرنسي في التوقيت ذاته، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ولحساب المجموعة الرابعة، يحل إنتر ميلان الإيطالي ضيفًا على فريق ريال سوسيداد الإسباني في العاشرة مساءً، على ملعب أنويتا، فيما يستضيف بنفيكا البرتغالي فريق ريد بول سالزبورج النمساوي في التوقيت ذاته، على ملعب النور.

وفي أقوى مباريات اليوم، تتجه الأنظار في العاشرة مساءً صوب ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية حيث قمة مباريات اليوم، والمواجهة التي تجمع بين بايرن ميونخ العملاق التاريخي وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مباراة بذكريات نهائي 1999، حينما اغتال يونايتد حلم بايرن ميونخ وفاز عليه في الوقت القاتل بنتيجة 2-1.

وتعد المجموعة الأولى في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 من المجموعات السهلة نسبيًا في النسخة الحالية من البطولة، حيث تضم إلى جانب مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ فريقي كوبنهاجن الدنماركي وجلطة سراي التركي.

ومن الطبيعي أن يكون بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد المرشحان الأوفر حظًا للحصول على بطاقتي التأهل إلى دور الستة عشر عن المجموعة الأولى، وبالتأكيد ستكون المواجهة الأولى بينهما حاسمة لشكل الصراع في المجموعة.

وحذر الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، من أن مانشستر يونايتد سيكون أكثر خطورة في مواجهة النادي البافاري، خاصة وأن الأوضاع لا تسير بشكل جيد في أولد ترافورد في الوقت الراهن.

وسجل مانشستر بداية باهتة في الموسم الحالي وسقط على ملعبه أمام برايتون1-3 لتصبح الضغوط مسلطة على المدرب الهولندي إيريك تين هاج في وقت مبكر من الموسم.

وقال كين المنضم لبايرن الشهر الماضي قادما من توتنهام: «مباراة صعبة، أدرك أن مانشستر يونايتد يمر بفترة صعبة، لكن في بعض الأحيان مثل هذه، تكون الفرق خطيرة لأنها تكون مطالبة بالعودة».

وأضاف: «علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لمواجهتهم وبالطبع نريد أن تساندنا الجماهير منذ البداية وأن نبدأ المباراة بقوة.. دوري أبطال أوروبا مناسبة استثنائية دائما، وسأتذكر أول مباراة لي مع بايرن، لذا أتمنى أن تكون إيجابية».

وأثنى كين على توماس توخيل المدرير الفني لبايرن، قائلا: «إنه رجل جيد لديه أفكار رائعة، علاقتنا جيدة، إنه أحد أفضل المدربين في العالم، ويدفعني ويدفع جميع اللاعبين الأخرين إلى الأمام، من أجل التطور».

ومن المتوقع أن يدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم بتشكيل مكون من سفين أولرايش في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي كونراد لايمر دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي وألفونسو ديفيس، وفي الوسط يلعب جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا وتوماس مولر، خلف ثلاثي الهجوم ليروي ساني، سيرجي جنابري وهاري كين.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد مباراة اليوم بتشكيل يضم أندري أونانا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي ديوجو دالوت، ليساندرو مارتينيز، فيكتور ليندلوف وسيرخيو ريجيلون، وفي الوسط سكوت ماكتوميناي، كاسيميرو، كريستيان إريكسن، خلف الثلاثي الهجومي برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد وراسموس هويلوند.

في مباراة آخرى اليوم، يستهل ريال مدريد مشواره في بطولته المفضلة، دوري أبطال أوروبا، بمواجهة يونيون برلين الألماني.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، ريال مدريد، في المجموعة الثالثة بجانب نابولي، سبورتنج براجا، ويونيون برلين.

ويستهدف ريال مدريد مواصلة نجاحاته التاريخية في "ذات الأذنين"، بحثًا عن اللقب الخامس عشر، إذ يحتل صدارة الأندية المتوجة بأغلى الكؤوس الأوروبية بـ14 لقبًا.

وتعول جماهير ريال مدريد والمدرب كارلو أنشيلوتي على توهج الإنجليزي جود بيلينجهام الوافد هذا الصيف لصفوف الملكي، قادمًا من بوروسيا دورتموند.

وتؤمن جماهير المرينجي بقدرات بيلينجهام، وسعيدة بما قدمه حتى الآن مع الفريق، لكن الأمر لن ينحصر فقط على الليجا، فالطموح الأول دائما هو دوري الأبطال.

وسيكون النجم الإنجليزي الشاب، مطالبا بمواصلة التألق في ذات الأذنين، وهذا التحدي الحقيقي أمامه لمواصلة كسب ود الجماهير المدريدية.

ويعرف بيلينجهام يونيون برلين جيدًا، نظرًا للفترة التي قضاها في الملاعب الألمانية سابقا بقميص بوروسيا دورتموند، حيث خاض مع أسود الفيستفال 6 لقاءات ضد يونيون برلين في البوندسليجا، وحقق 4 انتصارات وتلقى هزيمتين، ولم ينجح بيلينجهام في تسجيل أو صناعة أي هدف طوال المباريات الست التي خاضها.

ومن المتوقع أن يدخل ريال مدريد مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من كيبا أريزابالاجا في حراسة المرمى، أمامه الرباعي داني كارباخال، أنطونيو روديجر، دافيد ألابا وفران جارسيا، وفي الوسط يلعب إدواردو كامافينجا، أوريليان تشواميني، جود بيلينجهام ولوكا مودريتش، خلف ثنائي الهجوم رودريجو وخوسيلو.