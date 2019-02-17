أرجع الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، السبب في ارتفاع أسعار البصل مؤخرا، إلى الوسطاء وذلك لتعطيشهم السوق ثم تنزيل البصل على دفعات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الثلاثاء، أن سعر البصل منذ عامين كان ب70 قرشا للكيلو للمزارع، الأمر الذي كبده خسائر كبيرة جدا، منوها الأسرة المكونة من 5 أفراد يكفيها أسبوعيا كيلو واحد من البصل.

ولفت إلى أن مصر تزرع مساحات واسعة تكفي الاستهلاك المحلي، بل ويتم تصدير كميات منه للخارج لأنه مصدر للعملة الصعبة، في ظل توفير مستلزمات الإنتاج لمحاصيل البصل، منوها أن مصر الأولى دول العالم في إنتاجية وحدة المساحة من البصل تصل إلى 15 طنا للفدان، كما تمت زراعة 230 ألف طن عام 2021، وفي العام الماضي تميت زراعة 219 ألف طن فدان من البصل.

وذكر أن مصر لديها أكثر من مليون طن فائض من البصل، ولكن الأزمة كلها تتمثل في الوسطاء الذين يعطشون السوق من المحصول، معلنا عن موعد انخفاض أسعار البصل، إلى نصف سعره في الوقت الحالي أو أقل، وذلك بحلول الشهر المقبل، بالتزامن مع طرح كميات جديدة من المزروعة في الصعيد.

ونوه بأن مصر صدرت 380 ألف طن بصلا، وهناك فائض، بالشكل الذي لا يمثل ضغطا على الكميات المطلوبة بالسوق المحلي في مصر.