قومي للمرأة بكفر الشيخ ينظم ندوات عن أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، بقرية قومسيون غرب التابعة لمركز مطوبس، قرى حياة كريمة، لقاءً توعويا حول أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة، وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

يأتي ذلك بحضور الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ، وفريدة المزين المقرر المناوب، ومروة طليس عضوة الفرع، وآيات فتح الباب رئيس القرية، وعدد من السيدات والفتيات بالقرية.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، أن فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة نفذ أيضا فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب، تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتي استهدفت 20 ألفا و552 من السيدات والرجال والأطفال، في قرى "بني بكار، ومعدية مهدي، وبرمبال، ومنية المرشد، وقومسيون شرق، وبرج مغيزل، والجزيرة الخضراء، ووقف بحري، ووقف قبلي" بمطوبس، وبلغت عدد الزيارات 3 آلاف و750 زيادة.

وأشارت شاكر، إلى أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع، خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بحضور عفاف الجمل، عضوة الفرع، وبمشاركة رائدات المجلس.