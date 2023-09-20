لاتسيو الإيطالي يتعادل مع أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال

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تعادل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني مع مضيفه لاتسيو الإيطالي 1 / 1، في الوقت الذي فاز فيه فينورد الهولندي على ضيفه سيلتك الاسكتلندي 2/ صفر، مساء الثلاثاء، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب الأولمبيكو، تقدم بابلو باريوس بهدف لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 29 لكن إيفان بروفيديل خطف هدف التعادل القاتل للاتسيو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى ملعب فينورد، تقدم كالفن ستينجس بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 45 ثم أضاف علي رضا جهانبخش الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ولعب سيلتك النصف الثاني من شوط المباراة الثاني بتسعة لاعبين بعد طرد جوستاف لاجربيلكي في الدقيقة 64 وأودين تياجو هولم في الدقيقة 68.