وزير النقل: إنشاء ميناء بحري ضخم مزود بأرصفة في طابا

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، عن إنشاء ميناء بحري ضخم مزود بأرصفة في طابا؛ بهدف تنمية سيناء، مؤكدًا أنه سيزور المنطقة التي سيقام عليها الميناء غدًا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «على مسئوليتي»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الأربعاء، أن تم الانتهاء من دراسات الميناء بالكامل ليتم البدء في المشروع بأقرب وقت، ذاكرا أن هذا الميناء سيضم منفذا بريا وأرصفة بحرية، ومبنى شحن بضائع وركاب ونقل.

ولفت إلى تشغيل قطار ركاب وبضائع في سيناء خلال احتفالات أكتوبر المقبل، ذاكرا أن الممر اللوجيستي عبارة عن منطقة إنتاج صناعي، تجاري، زراعي، سياحي، تعمل على ربط بالمواصلات البرية السريعة بأشكالها كافة، علاوة على أن مصر لديها 15 ميناء جافا، 2 منهم يعملان والباقي في طريق التطوير والإنشاء وقيد التعاقد.

وأضاف أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات بتطوير قطاع النقل وخاصة السكة الحديد؛ للمساعدة في وصول ونقل البضائع بسرعة، هذا إلى جانب خدمة الممر اللوجيستي بين العريش وطابا للتجارة في كل من بئر العبد والفردان والعريش ووصلة بورسعيد، قائلا إن دولتي العراق والأردن طلبتا نقل كل تجارتها من خلال هذا الخط المهم.