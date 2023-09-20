ميكالي يطالب معاونيه بتقرير شامل قبل معسكر أكتوبر

يعقد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، جلسة مع معاونيه لمناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر شهر أكتوبر المقبل.

ويخوض المنتخب الأولمبي في معسكره المقبل، مباراة ودية أمام أوزبكستان في العاصمة الأوزبكية طشقند، والمقرر لها يوم 16 أكتوبر.

وأوصى ميكالي معاونيه على متابعة مباريات الأسبوع الأول من الدوري الممتاز، ومراقبة لاعبي المنتخب الأولمبي للتعرف والوقوف على مستواهم الفني مع فرقهم.

وكلف ميكالي مساعديه بإعداد تقرير فني عن جميع لاعبي المنتخب الأولمبي، قبل الإعلان عن قائمة الفريق لمعسكر شهر أكتوبر.

وتفوق منتخب مصر الأولمبي فى التجربة الروسية التي جمعت المنتخبين في معسكر سبتمبر الجاري ونجح فى الفوز على نظيره الأوليمبي 2/ 1، اليوم وديا باستاد السويس ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتقدم المنتخب الروسي قبل أن يتعادل لمصر أحمد فوزي ثم أحرز العربي بدر الهدف الثاني للفراعنة.

وكانت أول ودية للمنتخب الأولمبي بالمعسكر قد أسفرت عن تعادله مع منتخب روسيا للمحليين 1 / 1، لتكون المحصلة النهائية تفوق واضح لاحفاد الفراعنة فى أول ظهور لهم منذ عروضهم المبهرة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، والتي حصلوا على فضيتها والمركز الثاني وتاهلوا إلى الأولمبياد من بوابة الكبار.