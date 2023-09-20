بايدن: سأناقش مسألة حل الدولتين مع نتنياهو

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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه سيناقش مسألة حل الدولتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال لقائهما في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانطلقت أمس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78، في مدينة نيويورك وتستمر لمدة أسبوع.

وأضاف بايدن، الذي كان يتحدث في وجود صحفيين بالغرفة في أثناء لقائه بنتنياهو، أنهما سيناقشان أيضا قيم الديمقراطية، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد بايدن أن الالتزام الأمريكي تجاه إسرائيل "صلب لا يلين"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال نتنياهو إن التزام إسرائيل بالديمقراطية أمر مؤكد.