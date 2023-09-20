تعليم البحيرة: افتتاح معارض أهلا مدرستي بعدد من الإدارات

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية معارض "أهلا مدرستي"؛ لتوفير كل المستلزمات المدرسية بأسعار اقتصادية تيسيرًا على أولياء الأمور، ولتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأضاف وكيل الوزارة، أن تعليم البحيرة يشهد تنفيذ العديد من معارض أهلا مدرستي بجميع الإدارات التعليمية، حيث تم حتى الآن افتتاح معارض أهلا مدرستي بإدارات المحمودية، وشبراخيت، وكفر الدوار، وكوم حمادة، وبندر دمنهور، والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وإشادة من جميع الحضور بتوافر كل المستلزمات بالأسعار المخفضة.

وأوضح الديب، أنه من المقرر افتتاح معرض على أعلى مستوى بمشاركة التعليم العام، والتعليم الفني بمدرسة دمنهور الزراعية العسكرية سيتضمن توفير كل المستلزمات والحقائب والزي المدرسي، وكل الأدوات بأسعار مخفضة.

ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير كل الاحتياجات قبل بدء العام الدراسي.