بلغاريا تعلق استيراد بذور عباد الشمس من أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البلغاري، نيكولاي دينكوف، اليوم الأربعاء، إن الحكومة البلغارية وافقت على تعليق استيراد بذور عباد الشمس من أوكرانيا؛ إثر احتجاجات قام بها مزارعون بلغار، وتعهد بدعم إنتاج المزارعين المحليين.

وأكد إيليا برودانوف، ممثل المزارعين الذين يحتجون منذ أول أمس الاثنين، على قناة "بي تي في" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل إلى الاتفاق مع الحكومة مساء أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتم وقف استيراد البذور الأوكرانية حتى يتفق البلدان على حصص الاستيراد المقابلة.

ويطالب منتجو الحبوب في بلغاريا أيضا بحظر استيراد القمح والذرة وبذور اللفت من أوكرانيا، خشية المنافسة غير العادلة.

وسيتعين تأجيل التوصل لاتفاق بين بلغاريا وأوكرانيا إلى ما بعد الاجتماع المقرر بشأن هذه المسألة بين المفوضية الأوروبية وأوكرانيا.