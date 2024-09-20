نقيب الفلاحين يقترح رفع الدعم عن أسمدة المزارعين: 90% منها لا تصل لمستحقيها

رأى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن "90% من الأسمدة المدعمة من الدولة لا تصل إلى مستحقيها".

وقال خلال تصريحات لبرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، إن "الأسمدة المدعمة عبء على الفلاح المصري.. ومن وجهة نظري تحرير سعر الأسمدة أفضل من أن يحصل الفلاح على سماد فيه فساد إداري كثير جدا".

وأوضح أن الجمعية الزراعية تصرف طن السماد المدعوم بسعر 4800 جنيه، في حين يصل سعره في السوق الحرة إلى 20 ألف جنيه، معقبا: "فرق السعر بيغري ناس كثير إنها تحصل على الأسمدة وتبيعها حتى لو ليس من حقها".

وأشار إلى أن بعض كبار المزارعين الذين باعوا أراضيهم ما زالوا يحصلون على الأسمدة المدعمة بناء على حيازاتهم القديمة، قائلا إنه: "حتى المزارعين الكبار الذين باعوا أرضهم بيحصلوا على أسمدة بناء على الحيازة القديمة، والناس التي بنت على أرضها، ناس كثير تأخذ أسمدة ليست من حقها".

ونوه إلى أن نظام دعم الأسمدة الحالي يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء، متابعا:" حق من حقوق الفلاح أن تدعمه الدولة وتدعم القطاع الزراعي لكن الدعم الحالي يدعم الغني أكثر من الفقير".