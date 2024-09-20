مقتل شخص بقصف إسرائيلي استهدف سيارة في دمشق

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، بمقتل شخص وإصابة آخر في قصف إسرائيلي استهدف سيارة على طريق مطار دمشق الدولي.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك، في حين توعدت السلطات السورية بالرد مرارا من دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع.

ومطلع أبريل الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، ودفع طهران إلى الرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.

ويأتي ذلك فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة بالتزامن مع اتساع نطاق الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

هذا و قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الخميس، إن إسرائيل دخلت "مرحلة جديدة من الحرب"، متوعدا حزب الله بـ"دفع ثمن متزايد"، فيما شن جيش الاحتلال سلسلة غارات كثيفة على القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وأعلن استهداف 30 منصة صواريخ في المنطقة، وسط تفاقم المخاوف من التصعيد واتساع دائرة الحرب، بحسب شبكة "الشرق" الإخبارية.

وأضاف جالانت خلال اجتماع مع قادة الجيش ومسئولين في وزارة الدفاع، إن "هذه مرحلة جديدة من الحرب، وهي فرصة كبيرة، ولكنها تحمل أيضا مخاطر عالية"، لافتا إلى أن "حزب الله يشعر بأنه مطارد مع استمرار عملياتنا العسكرية"، وفق قوله.