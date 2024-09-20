 الشركة المتحدة تستجيب لاستغاثة أحمد عزمي وتوقع معه عقد مسلسل لرمضان المقبل - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 4:26 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الشركة المتحدة تستجيب لاستغاثة أحمد عزمي وتوقع معه عقد مسلسل لرمضان المقبل


نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 4:05 م | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 4:05 م

استجابت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستغاثة الفنانة أحمد عزمي، التي نشرها أمس، ووقعت معه عقد عمل فني يشارك به في الموسم الرمضاني القادم.

وعبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، نشر أحمد عزمي صورة تجمعه مع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أثناء توقيع العقد، وعلق عليها قائلا: "شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم، على دعمكم ومساندتكم الرائعه وكلامكم اللي هيفضل وسام علي صدري".

وتابع قائلا: "كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به"،

وواصل: "التقيت اليوم بالأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وتم بفضل الله توقيع عقد لعمل فني لرمضان القادم بإذن الله، أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلي، اللهم لك الحمد".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك