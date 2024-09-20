الشركة المتحدة تستجيب لاستغاثة أحمد عزمي وتوقع معه عقد مسلسل لرمضان المقبل

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استجابت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لاستغاثة الفنانة أحمد عزمي، التي نشرها أمس، ووقعت معه عقد عمل فني يشارك به في الموسم الرمضاني القادم.

وعبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، نشر أحمد عزمي صورة تجمعه مع عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أثناء توقيع العقد، وعلق عليها قائلا: "شكرا لكل أساتذتي وزملائي وللجمهور العظيم، على دعمكم ومساندتكم الرائعه وكلامكم اللي هيفضل وسام علي صدري".

وتابع قائلا: "كل الشكر والتقدير للشركة المتحدة هذا الصرح الإعلامي الكبير في الشرق الأوسط وللدور العظيم الذي تقوم به"،

وواصل: "التقيت اليوم بالأستاذ عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، وتم بفضل الله توقيع عقد لعمل فني لرمضان القادم بإذن الله، أدام الله فرحتكم ومحبتكم واللي جاي أحلي، اللهم لك الحمد".