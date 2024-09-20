 ما المدة التي استغرقتها إسرائيل لتجهيز عملية تفجير أجهزة بيجر في لبنان؟.. استخباراتي أمريكي يجيب - بوابة الشروق
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ما المدة التي استغرقتها إسرائيل لتجهيز عملية تفجير أجهزة بيجر في لبنان؟.. استخباراتي أمريكي يجيب

وكالات
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 6:14 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 6:15 ص

كشفت قناة ABC News التلفزيونية الأمريكية نقلا عن مصدر في وكالة المخابرات المركزية عن عدد السنوات التي استغرقها الإعداد لعملية تفجير أجهزة "بيجر" في لبنان.

وجاء على الموقع الإلكتروني للقناة نقلا عن مصدر استخباراتي أمريكي: "كان لإسرائيل يد في إنتاج أجهزة "بيجر" التي انفجرت هذا الأسبوع مع مقاتلي "حزب الله"، وقد تم التخطيط لعملية "اعتراض سلسلة التوريد" منذ 15 عاما على الأقل".

وأكد المصدر أن التخطيط للهجوم شمل شركات وهمية، بمشاركة ضباط المخابرات الإسرائيلية وأصولهم التي كانت واجهة لشركة شرعية أنتجت أجهزة "بيجر"، مع عدم علم بعض أولئك الذين يقومون بهذا العمل بمن يعملون لديه.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن ثلاثة مسؤولين استخباراتيين مطلعين على العملية في وقت سابق أن إسرائيل أنشأت شركة واجهة لإنتاج أجهزة "بيجر" المتفجرة التي تم شحنها بعد ذلك إلى لبنان.

وقتل 37 شخصا على الأقل وجرح الآلاف نتيجة هجوم أدى إلى تفجير أجهزة "البيجر" والأجهزة اللاسلكية خلال اليومين الماضيين في لبنان.

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