مصدر لبناني: الغارة الإسرائيلية استهدفت 20 من قيادة وحدة الرضوان

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قال مصدر أمني لبناني، مساء اليوم، إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية استهدفت لجنة قيادة الرضوان التابعة لحزب الله.

وأضاف المصدر لقناة الجزيرة الإخبارية أن أكثر من 20 شخصا من قيادة قوة الرضوان كانوا في الاجتماع المستهدف.

وأشار إلى أن الغارة تمت بـ4 صواريخ أدت إلى انهيار المبنى وصولا للطابق الثاني تحت الأرض.

وتابع أن الغارة استهدفت مرفأ سيارات المبنى واخترقته وصولا للطابق الثاني تحت الأرض.

وأوضح المصدر أن مصير القيادي في حزب الله إبراهيم عقيل غير واضح حتى الآن.

وتابع: عدد من قادة قوة الرضوان خرجوا مصابين بعد الغارة التي استهدفتهم.

وعصر اليوم الجمعة، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم استهدف القيادي العسكري في حزب الله إبراهيم عقيل.

وزادت حدة التوتر بين إسرائيل وحزب الله خلال اليومين الأخيرين، بعد مقتل 37 شخصا، وإصابة آلاف، جراء انفجار أجهزة اتصال لاسلكية من نوع بيجر وآيكوم في أنحاء لبنان.