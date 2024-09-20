طرح الإعلان التشويقي لفيلم دراكو رع

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "دراكو رع" الإعلان التشويقي الرسمي للعمل، والذي يضم في بطولته خالد منصور وشادي ألفونس، ويخرجه كريم أبو زيد. من المقرر أن ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من 16 أكتوبر، وفي السعودية ودول الخليج وبقية أنحاء العالم ابتداءً من 31 أكتوبر.

يبدأ الإعلان التشويقي بلقطة غامضة لمرآة داخل منزل كلاسيكي الطراز، حيث يظهر بطلا الفيلم دون انعكاس في المرآة. يتساءل أحدهما بطرافة: "تفتكر ميزة ولا عيب إننا مش بنبان في المرايا؟"، ليجيب الآخر بثقة: "ميزة طبعاً!"، مما يشير إلى الطابع الخيالي والكوميدي للفيلم.

تدور أحداث الفيلم في إطار خيالي كوميدي حول الشقيقين أحمس ورمسيس، وهما من آخر مصاصي الدماء الذين نجوا من حرب قديمة ضد البشر. يظلان مختبئين لآلاف السنين، حتى تضطرهم الظروف للظهور مجددًا والدخول في مواجهة مع البشر.

إلى جانب منصور وألفونس، يشارك في الفيلم مروان يونس، إسماعيل فرغلي، ونجوم صاعدون مثل ملك بدوي، يارا عزمي، وأحمد طلعت، بالإضافة إلى ضيوف الشرف نور قدري والفنانة اللبنانية داليدا خليل.

الفيلم من تأليف خالد منصور وشادي ألفونس بالتعاون مع محمود الفار ومينا خزام، ومن إنتاج استوديوهات نايل وود للإنتاج السينمائي، التي سبق أن قدمت فيلم الرعب "عمّار" وفيلم "مين يصدق" المنتظر عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي 2024.