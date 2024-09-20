إذاعة جيش الاحتلال: الغارة على بيروت استهدفت قيادي بحزب الله

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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مسؤول بارز، أن هدف الاغتيال في الغارة على الضاحية الجنوبية هو القيادي بحزب الله إبراهيم عقيل.

وقالت إنه "ليس واضحا ما إذا كان اغتيل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الغارة حدثت خلال اجتماع لقيادات حزب الله.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن ، مساء اليوم الجمعة، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية.



وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت.



كما أفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في الضاحية الجنوبية.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز إن الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله.