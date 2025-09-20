والدة طفل دمنهور: كان نفسى اروح بأبنى اول يوم مدرسة ولكن هذا قدر الله

أعربت والدة طفل دمنهور، عن حزنها الشديد لما مر به طفلها، إذ إنها كانت تريد اصطحابه كأي أم إلى المدرسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2025- 2026، إلا أنها اصطحبته إلى المحكمة لحضور نظر الجلسة الرابعة في استئناف المتهم بهتك عرض الطفل، داخل مدرسة الكرمة بدمنهور.

جاء هذا لحظة دخولها لمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، لنظر الجلسة الرابعة والمتوقّع أن تكون الأخيرة، في استئناف المتهم بهتك عرض الطفل داخل مدرسة الكرمة بدمنهور، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد.

وحضر الطفل الجلسة مرتديًا ملابس "سبايدر مان"، وسط دعم كبير من أسرته، فيما أوضحت والدته أنها لم تغبْ عن أي جلسة، حتى يرى الطفل بعينيه المتهم في قفص الاتهام.

فيما شهد محيط المحكمة إغلاقًا تامًا، حتى للشوارع الجانبية الملاصقة للمحكمة، فضلًا عن وصول كبير الأطباء بمصلحة الطب الشرعي بطنطا؛ وذلك لمناقشته في تقرير الطب الشرعي عن حالة الطفل؛ استجابة لطلبات الدفاع عن المتهم.

وكانت محكمة جنايات إيتاي البارود بالبحيرة، في جلستها الماضية بتاريخ 18 أغسطس الماضي، أجّلت نظر استئناف المتهم بعد اعتذار كبير الأطباء الشرعيين عن الحضور، وتكليف النيابة العامة بضم أوراق التحقيقات التي تتم مع المتهمة "نهاد ق."، بنيابة أمن الدولة العليا، بناءً على طلب دفاع المتهم.

وكانت محكمة جنايات دمنهور، أصدرت حكمها السابق في 30 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم "صبري. ك. ج. ا، 79 عامًا"، مراقب مالي بمطرانية البحيرة، لاتهامه بهتك عرض طفل، 5 سنوات، داخل المدرسة، بعدما وجّهت له النيابة العامة تهمة "هتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد"، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.