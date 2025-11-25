دراسة: التدخين من وقت لآخر يسبب أضرارا خطيرة للقلب

كشفت دراسة أمريكية حديثة أنه حتى التدخين المحدود من وقت لآخر يمكن أن يسبب مشكلات صحية خطيرة للقلب.

وذكر باحثون من عدة مؤسسات بحثية أمريكية، من بينها مركز جون هوبكنز للوقاية من أمراض القلب والاوعية الدموية، أن تدخين سيجارتين إلى خمس سجائر في اليوم يزيد مخاطر الإصابة بالسكتات القلبية والوفاة.

وقام الباحثون بتحليل نتائج 22 ورقة بحثية شملت متابعة الحالة الصحية لأكثر من 300 ألف شخص بالغ على مدار عشرين عاما.

وأظهرت نتائج الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "بلوس ميديسن" أن الأشخاص الذين يدخنون ما بين سيجارتين إلى خمس سجائر يوميا تتزايد احتمالات إصابتهم بأمراض القلب بنسبة 50% كما ترتفع احتمالات وفاتهم بنسبة 60% مقارنة بغير المدخنين.

وأوضحت الدراسة أن درجة الخطورة تتراجع بشكل ملموس بعد عشر سنوات من الإقلاع عن التدخين، رغم أن أضرار التدخين على الصحة تستمر حتى ثلاثين عاما بعد الإقلاع.

وصرح باحثون مشاركون في الدراسة أنه "من الملاحظ أن التدخين ينطوي على مخاطر كبيرة على القلب والأوعية الدموية، حتى في حالة الحصول على جرعات محدودة".

وأضافوا في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المعني بالأبحاث الطبية أن "نتائج هذه الدراسة تسلط الضوء على أهمية برامج الامتناع والاقلاع عن التدخين".