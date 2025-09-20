صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام إيفرتون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستضيف ليفربول نظيره إيفرتون اليوم السبت على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، محافظًا على سجله المثالي منذ انطلاق الموسم، في حين يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 7 نقاط.

ويعول ليفربول على نجمنا المصري محمد صلاح لقيادة خط الهجوم، واستغلال خبرته في المباريات الكبيرة لتأكيد تفوقه على الجار الأزرق، وإضافة نقاط جديدة تعزز صدارته في البطولة.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، آندي روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبيرج، ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، إيزاك، كودي جاكبو.