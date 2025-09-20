الداخلية تنظم دورة تدريبية في مجال فحص الوثائق بالتعاون مع البرنامج الأورومتوسطي للشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية، دورة تدريبية حول إعداد المدربين في مجال فحص الوثائق، بالتعاون مع البرنامج الأورومتوسطي للشرطة، خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر 2025م.

واستضافت أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة، دورة تدريبية بعنوان: "إعداد المدربين في مجال فحص الوثائق" بالتعاون مع البرنامج الأورومتوسطي للشرطة وأنشطته على المستويين المحلي والدولي، لـ12 متدربا من دول (مصر - الأردن - فلسطين).

وتضمن برنامج الدورة التدريبية، التعريف بـ(أهداف البرنامج الأورومتوسطي للشرطة - الدورة التدريبية - المفاهيم الأساسية لتدريب المدربين)، بالإضافة إلى العديد من المحاضرات والمناقشات والأنشطة التدريبية حول الخصائص الأمنية في الوثائق الأصلية، وتقنيات التحقيق لاكتشاف تزوير الوثائق، واستخدام الوثائق المزورة في الجرائم الأخرى، وخصائص التدريب لموظفي إنفاذ القانون المكلفين بالتحقيق في جرائم تزوير الوثائق، وأساليب التزوير والتعديل الشائعة، والأدوات والاتجاهات التكنولوجية الحديثة في التدريب والتعليم، والاتجاهات الجديدة في التدريب الموجه لممثلي إنفاذ القانون، فضلاً عن إعداد المتدربين لعروض تقديمية في مجال فحص الوثائق باستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على كل المنظمات الدولية المعنية؛ دعما وتعزيزا لمسارات التعاون في مجال فحص الوثائق، ويعكس مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية.

وفي نهاية الدورة، تقدم الخبراء القائمون على التدريب، بالشكر لممثلي الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.