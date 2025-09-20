800 مليون جنيه استثمارات بمدينة الفسطاط الجديدة لإقامة مشروع متعدد الاستخدامات

تعتزم الشركة العالمية للإنشاءات والتنمية العقارية، ضخ ٨٠٠ مليون جنيه استثمارات جديدة بمدينة الفسطاط الجديدة، لإنشاء مشروع تجارى إدارى سكنى متكامل، بحسب محمود الفرارجى، رئيس الشركة.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى تلبية الاحتياجات اليومية والترفيهية لسكان المدينة، وفى الوقت ذاته يمثل خطوة فعالة لدعم الاقتصاد المصرى من خلال خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، وفتح آفاق جديدة نحو تصدير العقار المصرى وجذب المستثمرين من الخارج.

يمتد المشروع على مساحة 800 فدان، خُصص منها 40% للمساحات الخضراء والخدمات، ويتضمن المشروع ثلاث مراحل رئيسية، هى: المجاورة الأولى، الثانية، والثامنة، ويضم كل منها أبراجًا سكنية تتنوع فى عدد الأدوار والوحدات، حيث تتراوح الوحدات بين 24 و48 شقة لكل برج.

وأشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لدعم شبكة كهرباء مدينة الفسطاط الجديدة، يتضمن إضافة 5 غرف محولات بقيمة 30 مليون جنيه، بهدف تعزيز كفاءة المحطة التشغيلية وضمان استقرار إمدادات الكهرباء للمشروع.

وأكد الفرارجى أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لخدمة المواطن، موضحًا أن الشركة لا تكتفى بإنشاء العقارات، بل تؤمن بدورها المجتمعى فى تطوير البيئة المحيطة بمشروعاتها بما يعزز جودة الحياة ويدعم رؤية الدولة فى توفير خدمات حضارية متكاملة.