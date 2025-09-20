التعليم تصدر تعليمات لمديري المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد

- التشديد على أهمية طابور الصباحي ومتابعة غياب الطلاب

- سد العجز في أعداد المعلمين بالتنسيق مع التوجيهات الفنية المختصة

أصدرت المديريات والإدارات التعليمية تعليمات لمديري المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد لضمان استقرار العملية التعليمية.

وجاءت هذه التعليمات كالتالي:

- تم التنبيه على سرعة تنفيذ التعليمات الواردة بخصوص تجميل و دهان الفصول والمدارس خلال الفترة المقبلة في حالة عدم انتهائها.

- تم التشديد على عدم تعليق أكثر من يافطة لكل مدرسة وحظر تواجد سبورة مكسورة أو غير معلقة داخل مدارس الإدارة.

- التأكيد على تعزيز بيئة تعليمية صحية قائمة على الاحترام المتبادل وفي إطار ذلك تم التشديد على منع أي تلامس جسدي بين الطلاب والمعلمين من أجل الحفاظ على المهنية والحدود الواضحة في العلاقة التعليمية.

- التشديد على أهمية الطابور الصباحي

- ضرورة التزام جميع الطلاب بالحضور والمشاركة في الطابور الصباحي لما له من دور في تعزيز الانضباط، وتنمية روح النظام والانتماء، وبدء اليوم الدراسي بنشاط وحيوية.

- التشديد على أن يكون علم مصر في حالة جيدة وخالٍ من التمزق أو البهتان، وذلك احترامًا لرمزية العلم ومكانته الوطنية.

- التشديد على تفعيل مجموعات الدعم المدرسى و منع الدروس الخصوصية والإبلاغ عن السناتر يُمنع منعًا باتًا ويُحظر التعامل مع أي مراكز أو "سناتر" تعليمية غير مرخّصة وحث الجميع على الإبلاغ فورًا عن أية مخالفات أو أماكن تقدم هذه الدروس، وذلك حرصًا على مصلحة الطلاب وضمان تكافؤ الفرص التعليمية.

- التأكيد على ضرورة تنفيذ المقترحات الخاصة بتقليل أعداد الطلاب في الفصول.

- التأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة باتخاذ ما يلزم لتحويل الطلاب غير المسددين لمصروفات المدارس الرسمية لغات لأكثر من عام دراسي إلى مدارس التعليم الرسمي «مدارس عربي».

- التشديد على سد العجز في أعداد المعلمين، بالتنسيق مع التوجيهات الفنية المختصة.

- التأكيد على مقترح توحيد فترة الدراسة بالمدارس الابتدائية لتكون فترة صباحية واحدة بما يضمن تحسين الأداء التعليمي والانضباط المدرسي.

- التنبيه على ضرورة حسن استقبال الطلاب الجدد في المدارس.

- التنبيه على ضرورة الالتزام بنسب الحضور للطلاب وضرورة متابعة نسب الحضور بدقة.

- الاهتمام بالأنشطة المدرسية لجذب الطلاب للرجوع الى للمدرسة ورفع نسبة الحضور.

- التشديد على التأكد من توافر عوامل الأمن والسلامة بجميع المدارس والتأكد من سلامة طفايات الحريق وصلاحيتها ووضعها الآمن وكذلك سلامة حنفيات الحريق وصناديق الخراطيم.