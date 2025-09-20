بيتيس يفوز على ريال سوسيداد بثلاثية في الدوري الإسباني

عمَّق فريق ريال بيتيس الإسباني الأول لكرة القدم جراح ضيفه ريال سوسيداد بتغلبه عليه 3ـ1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى.

تقدم الفريق الأندلسي مبكرًا عن طريق خوان هيرنانديز في الدقيقة 7، قبل أن يرد برايس مينديز بالتعادل لسوسيداد في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ومع بداية الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 49 أضاف المغربي عبد الصمد الزلزولي الهدف الثاني لبيتيس، قبل أن يعزز هيكتور بيليرين التقدم بعدها بـ 20 دقيقة.

ورفع الفوز رصيد بيتيس إلى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتًا بفارق الأهداف عن أتلتيك بلباو الخامس وخيتافي السادس، قبل اكتمال الجولة، علمًا بأن بيتيس لعب 6 مباريات.

أما ريال سوسيداد فبخسارته ظلَّ في المركز الـ 17 برصيد نقطتين فقط من تعادلين، علمًا بأنه بين 4 فرق فقط لم تحقق أي انتصار حتى الآن.