الأونروا: قدمنا قرابة 10 ملايين استشارة صحية منذ بدء الحرب في قطاع غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، تقديم قرابة 10 ملايين استشارة صحية منذ بدء الحرب في قطاع غزة.

وقالت الأونروا، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنها "تقدم خدمات الرعاية الصحية والإغاثة للمشردين وسط استمرار التشرد والحالات الإنسانية المتدهورة باستمرار في غزة".

وأضافت أن فرقها قدمت، منذ بدء الحرب، قرابة 10 ملايين استشارة صحية في جميع أنحاء قطاع غزة".

وأشارت إلى أن فرقها الصحية تعمل في العيادات الثابتة وفي العيادات الصحية المتنقلة التي أنشأتها للاستجابة للاحتياجات الصحية المتزايدة.



