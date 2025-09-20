10 دول تعتزم الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة الخارجية البرتغالية، أن البرتغال ستعترف رسميا، غدا الأحد، بدولة فلسطين، وذلك قبيل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تتخذ نحو 9 دول أخرى نفس الخطوة.

وأكدت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، الليلة الماضية، أن "البرتغال ستعترف بدولة فلسطين، وسيتم الإعلان عن الاعتراف الرسمي يوم الأحد 21 سبتمبر"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأكد مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "10 دول قررت… الاعتراف بدولة فلسطين" ستشارك في مؤتمر يعقد في نيويورك يوم الاثنين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذه الدول هي فرنسا وبريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورج والبرتغال ومالطا وأندورا وسان مارينو، بحسب المصدر ذاته.

وسيلقي ماكرون كلمة يعلن فيها رسميا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الذي يتشارك رئاسته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي سيتحدث عبر اتصال بالفيديو "، بحسب ما قال المصدر الفرنسي.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، يعترف 149 بلدا على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.