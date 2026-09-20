وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع انتظام الدراسة ومهارات القراءة والكتابة بالمدارس الابتدائية

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أعلن عبدالرحمن عبداللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إجراء جولات ميدانية لمتابعة سير العمل بالمدارس الابتدائية.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم، سير العملية التعليمية بمدرسة السلام الابتدائية القديمة بالخارجة.

وأكد التزام جميع العاملين بالمهام المكلفين بها، وكذلك الإشراف اليومي الفعال، ومتابعة نسب الحضور والانضباط المدرسي، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل وانتظام الدراسة بجميع الصفوف الدراسية.

وأشار إلى متابعة مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، وسط تفاعل كبير من الطلاب، والتأكيد على تقديم كل سبل الدعم وتقديم أفضل خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

وأشاد بالجهود المبذولة من القيادات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين في دعم استقرار العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة.