إصابة فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في خان يونس

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أصيب شاب فلسطيني، صباح الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة جنوب غربي خان يونس، وأصابت طلقات منازل وخيام نازحين في مناطق "بئر 19" والمسلخ والمقابر.

وأفاد مصدر طبي للأناضول بإصابة شاب فلسطيني عمره 21 عاما بجروح متوسطة في منطقة "بئر 19" بمواصي خان يونس، جراء إطلاق النار.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي وجنوبي خان يونس، فيما أطلقت مروحيات النار تجاه منطقة دوار العلم جنوبي مواصي رفح، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، استشهد 73 ألفا و910 فلسطينيين وأصيب 174 ألفا و914، وفق وزارة الصحة، فيما دمرت إسرائيل نحو 90% من البنية التحتية في القطاع.