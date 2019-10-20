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أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء الكويتية ارتفاع الأرقام القياسية لاسعار المستهلكين (التضخم) بالكويت بنسبة 1.68% في سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018 وذلك على اساس سنوي.

وقالت "الإحصاء"، في نشرتها الشهرية عن الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة اليوم الأحد، إن معدل التضخم في الكويت ارتفع في سبتمبر الماضي مقارنة بشهر أغسطس السابق بنسبة 0.35% على أساس شهري.

وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الثانية (الأغذية والمشروبات) ارتفع في سبتمبر الماضي بنسبة 0.27% في حين استقرت أسعار (السجائر والتبغ) على أساس شهري بنحو 130.7%.

وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الكساء والملبوسات) ارتفع في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 0.37% على أساس شهري في حين استقرت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 0.78% على أساس سنوي.

وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الخامسة "مفروشات منزلية وصيانة" سجلت ارتفاعا بنسبة 0.83% كما ارتفعت اسعار المجموعة السادسة (الصحة) بنسبة 0.55% وأسعار المجموعة السابعة (النقل) بنسبة 0.08%.

وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 1.09% في حين انخفض معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنسبة 0.27% وارتفعت اسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 1.31%.

وقالت إن الرقم القياسي لمجموعة (المطاعم والفنادق) شهد استقرارا في سبتمبر الماضي بنسبة 122.6% كما شهدت مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) ارتفاعا شهريا بنسبة 0.55%.

ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار عموما بين فترتين أما شهرية أو سنوية وعادة ما يكون مؤشرا أساسيا لقياس النمو أو الانكماش الاقتصادي إذ يمكن للدولة من خلاله اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.



