خبراء في جراحة العمود الفقري والحنجرة وزراعة الكبد بالمستشفيات العسكرية

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يستضيف مستشفى القوات المسلحة للعظام والتكميل بالحلمية الاستاذ الدكتور اناند ساداشيف كافي استشارى جراحات العظام والعمود الفقرى بالمنظار بمستشفيات ابولو سبكترا وجوبيتر وجلوبال بالهند فى الفترة من 10 وحتى 15 نوفمبر، كما تستضيفه المستشفى العسكرى العام بالاسكندرية "الإيطالي" فى الفترة من 16 وحتى 19نوفمبر القادم.

ويستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي، الدكتور كريم بودجيما خبير جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية واورام البنكرياس بمستشفى رينية بفرنسا فى الفترة من 30 أكتوبر وحتى3 نوفمبر القادم.

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة الدكتور كلاين سيسر خبير جراحات الصوت والحنجرة بجامعة لينز بالمانيا فى الفترة من 9 وحتى 20 نوفمبر القادم

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرضعلى الخبراءمن العسكريين والمدنيين يومياً عدا الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.



