محافظ قنا يفتتح عددا من مشروعات «برايم»

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، السوق الدائم لبيع منتجات صغار المزارعين بمنطقة عمر أفندي بمدينة قنا أحد منافذ بيع المنتجات الغذائية لمشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم" وكذا افتتاح مخبز برايم للمخبوزات والعجائن بمدينة نقادة ومنفذ لبيع منتجات المرأة الريفية بقرية دندرة بالإضافة إلى تفقد مشروع دعم صغار المزارعيين بقرية المحروسة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد القرش مدير الوحدة المركزية لمشروع برايم بوزارة الزراعة والمهندسة إيمان محمد علي، المدير التنفيذي لمشروع برايم ووكلاء وزارة الزراعة والتموين ووكيل مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار الهجان إلى أن السوق الدائم بمنطقة عمر أفندي تشارك به عدد من الجمعيات الزراعية والجمعيات الأهلية لعرض منتجاتها المختلفة التي تتميز بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن مشروع "برايم" يهدف إلى دعم صغار المزارعين في الريف عن طريق تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة والمساهمة في خفض معدلات الفقر بمناطق عمل المشروع من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب في النشاط الزراعي والصناعات القائمة عليه.

وخلال افتتاحه مخبز برايم للمخبوزات والعجائن بمدينة نقادة، أكد محافظ قنا أن المخبز يعمل به حوالي 40 سيدة وتبلغ تكلفته حوالي 100 ألف جنيه وذلك ضمن أنشطة مشروع برايم التي تنفذها بالمحافظة، وفي قرية دندرة أشاد الهجان بجودة المنتجات التي يقدمها منفذ منتجات المرأة الريفية، مشيرا الي ان المنفذ هو الية منظمة لتسويق منتجات القرية لعدد 100 أسرة من صغار المزارعين بجودة منتجات عالية وبأسعار مناسبة.

وتفقد محافظ قنا والوفد المرافق له مشروع الحقل الارشادي التجريبي لمحصول البطاطا بقرية المحروسة حيث تم زراعة فدان ونصف الفدان من صنف "بيور جارد" وهو صنف يتم زراعته لأول مرة بالمحافظة واشار الهجان إلى أن مشروع برايم يعمل على إدخال أصناف جديدة عالية الإنتاجية وقابلة للتسويق المحلي والعالمي ويقوم بتوفير التقاوي الزراعية ومستلزمات الانتاج للمزارعين.

وأشار الهجان إلى أن مشروع "برايم" يعمل مع أكثر من 40 جمعية شريكة بالمحافظة يتم بناء قدراتها التسويقية وتدريبها على أنظمة الزراعات التعاقدية وزراعة المحاصيل غير التقليدية وإدخال أصناف جديدة لبعض المحاصيل، لافتًا إلى أن الجمعيات الشريكة لمشروع تعزيز القدرات التسويقية تلقت دعمًا فنيًا من خلال الخدمات الاستشارية المقدمة من العديد من الجهات التي تعمل مع المشروع (البحوث الزراعية والارشاد – جامعة جنوب الوادي - جامعة القاهرة – منظمات المجتمع المدني).

ومن جانبه أوضح الدكتور عادل عبدالعظيم، أن مشروع "برايم" يهدف إلى دعم صغار المزارعين في الريف عن طريق تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة والإسهام في خفض معدلات الفقر بمناطق عمل المشروع من خلال توفير فرص عمل جديدة للشباب في النشاط الزراعي، والصناعات القائمة عليه وزيادة دعم المرأة وتقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي وتوفير التمويل المالي اللازم لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ، مؤكدا أن المشروع يعمل أيضا علي تعزيز الزيادة الإنتاجية لمعظم المحاصيل الاستراتيجية وتحسين جودة المحصول مما يسهم بشكل فعال في زيادة فرص التسويق المحلي والتصدير للخارج .

فيما أوضحت المهندسة إيمان محمد علي، أن أعمال المشروع لا تقتصر انشطته على المجال الزراعي فقط حيث انه تم تسيير عدد من القوافل الطبية وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرآة وجامعة جنوب الوادي لتقديم الخدمات الطبية وتوقيع الكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى أن المشروع قام بتمويل عدد من المشروعات التي تنفذها الجمعيات بقيمة حوالي 28 مليون و 557 ألف جنيه.