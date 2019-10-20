وجه عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، العديد من الانتقادات لحكم مباراة فريقه أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، أمس السبت.

وأدار محمود البنا مباراة الزمالك والمقاولون العرب والتي انتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري.

وأضاف النحاس في تصريحاته عقب المباراة، أن الحكم كان يرى فقط اللون الأصفر ولم يرى اللون الأبيض عند احتساب الأخطاء.

وتابع :"الهدف الأول للزمالك من ركنية من وحي الخيال، والحكم احتسب ركنية غير صحيحة، كما أن الهدف الثاني جاء من خطأ".

وعن استعدادات فريقه لمباراة الزمالك :"لم نستعد بالشكل الكافي للمباراة، كانت استعدادتنا لمباراة أسوان".

وواصل :"كان أمامي 48 ساعة فقط للاستعداد لمباراة الزمالك، وهذا غير كافي فكان التفكير في مباراة أسوان والتي تم تأجيلها".

يذكر أن اتحاد الكرة، كان أصدر قرارًا مساء الثلاثاء الماضي بتبديل مواجهة الأهلي والزمالك بلقاء الأبيض أمام المقاولون العرب بعد طلب الأمن تأجيل القمة.

والزمالك أصبح في صدارة الدوري مؤقتًا برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن الأهلي والذي خاض ثلاث مباريات فقط، في المقابل توقف رصيد المقاولون العرب عند سبع نقاط ليتلقى فريق "ذئاب الجبل" الخسارة الأولى له هذا الموسم.