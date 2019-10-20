 انطلاق كرنفال فني لأسبوع شباب الجامعات بكورنيش النيل في أسوان - بوابة الشروق
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انطلاق كرنفال فني لأسبوع شباب الجامعات بكورنيش النيل في أسوان

حمادة بعزق
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 6:48 م | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 6:48 م

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، و10 من رؤساء الجامعات المصرية، ووفود 22 دولة أفريقية في الكرنفال الفني الذي أقيم على كورنيش النيل بأسوان بمناسبة انطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الأفريقية.

وخلال الكرنفال قدمت 8 من فرق الفنون الشعبية بالمحافظات والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، عروضها بالزي الشعبي لهم، في مسيرة فنية انطلقت من أمام قاعة المؤتمرات بمحافظة أسوان، وحتى نادى التجديف.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتاح الرسمي لأسبوع شباب الجامعات الأفريقية والمصرية باستاد أسوان، اليوم، بحضور وزير التعلم العالم ورئيس جامعة أسوان ورؤساء الجامعات المصرية والأفريقية المشاركة

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